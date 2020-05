Classic Square Enix Games Go on Sale for Android and iOS Devices

Looking to replay some classic RPGs on your phone or tablet? Square Enix is running a massive sale on its Android and iOS titles, including Chrono Trigger and games from the Final Fantasy and Dragon Quest series.

Most of these titles are $5 or $6 off of their usual price. They’re revamped to work with touch controls, and often support external gamepads. That said, you may want to check a game’s description to verify that it’s compatible with external controls.

Here’s the full list of discounted Square Enix titles:

Chrono Trigger : $5 (iOS/Android)

: $5 (iOS/Android) Valkyrie Profile Lenneth : $9 (iOS/Android)

: $9 (iOS/Android) Final Fantasy : $4 (iOS/Android)

: $4 (iOS/Android) Final Fantasy II : $4 (iOS/Android)

: $4 (iOS/Android) Final Fantasy III : $7 (iOS/Android)

: $7 (iOS/Android) Final Fantasy IV : $7 (iOS/Android)

: $7 (iOS/Android) Final Fantasy IV The After Years : $7 (iOS/Android)

: $7 (iOS/Android) Final Fantasy V : $7 (iOS/Android)

: $7 (iOS/Android) Final Fantasy VI : $7 (iOS/Android)

: $7 (iOS/Android) Final Fantasy VII : $9 (iOS/Android)

: $9 (iOS/Android) Final Fantasy Tactics WotL : $7/$6 (iOS/Android)

: $7/$6 (iOS/Android) Final Fantasy Dimensions : Freemium/$7 (iOS/Android)

: Freemium/$7 (iOS/Android) Final Fantasy Dimensions II : $7 (iOS/Android)

: $7 (iOS/Android) Dragon Quest : $2 (iOS/Android)

: $2 (iOS/Android) Dragon Quest II : $3 (iOS/Android)

: $3 (iOS/Android) Dragon Quest III : $7 (iOS/Android)

: $7 (iOS/Android) Dragon Quest IV : $10 (iOS/Android)

: $10 (iOS/Android) Dragon Quest V : $10 (iOS/Android)

: $10 (iOS/Android) Dragon Quest VI: $10 (iOS/Android)

Square Enix hasn’t announced when its mobile sale will end. If you don’t grab a few classic titles now, you’ll have to wait a few months for Square to run another sale.